Concluye sin fecha de apertura el montaje del Museo del Mar en la ‘Casa dels Bous’ del Cabanyal

Los trabajos de montaje del contenido museográfico de la ‘Casa del Bous’ del Cabanyal acabarán a lo largo de este mismo mes de marzo, según han confirmado a Onda Cero fuentes del Ayuntamiento de València. Sin embargo, todavía no hay fecha para la apertura de la que será la primera de las tres sedes del esperado Museo del Mar. Las otras dos sedes está previsto ubicarlas en las antiguas Atarazanas del Grao y en el edificio del viejo Varadero, situado en La Marina, aunque en ambos casos ni siquiera se ha encargado todavía la redacción de los proyectos.

El gobierno local negocia desde hace meses con la Diputación de Valencia para que se haga cargo de la gestión de la ‘Casa dels Bous’, pero las dos instituciones todavía no han llegado a un acuerdo. La corporación provincial es propietaria de buena parte de los fondos que mostrará el museo.

Entre los elementos que expondrán hay embarcaciones y aparejos de pesca, así como fotografías y testimonio audiovisuales. Muchos de ellos aportados por los propios pescadores del barrio. Los trabajos de musealización fueron adjudicados por el consistorio el pasado mes de mayo por un importe de algo más de 150.000 euros.

‘Casetes dels Tenyidors’

El futuro espacio museístico abarcará el origen de la conocida como 'pesca del bou', el teñido de las redes, las embarcaciones más representativas de esta actividad, la evolución del puerto de València y la vinculación de sus Poblados Marítimos con el sector pesquero. El proyecto también abarca el patio anexo de las antiguas ‘Casetes dels ‘Tenyidors’ mediante la puesta en valor de los hornos y calderas donde, desde finales del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, se teñían las redes que usaban los pescadores de la zona.

La 'Casa dels Bous' fue construida entre los años 1877 y 1895 por la sociedad Marina Auxiliante para guardar los bueyes utilizados para botar y varar las embarcaciones y las redes empleadas en la pesca de arrastre. El edificio está formado por dos volúmenes: uno delantero, que acogía la vivienda del cuidador de bueyes ('boueros'); y otro trasero, donde se resguardaban y se almacenaba el forraje dels 'bous' para el servicio de arrastre para la entrada y salida de las barcas en el mar.

Frente a la 'Casa dels Bous', se encuentra el 'pati dels bous' y, junto a éste, el 'pati de Tenyidors', un solar trapezoidal colindante con el histórico edificio, con una calle interior pavimentada central, en torno a la que se disponían 37 ‘Casetes de Tenyidors”, de las que solo se conservan tres.