La concesión de licencia para el terciario del ‘Nou Mestalla’ desbloquea la construcción del polideportivo de Benicalap

El Ayuntamiento de València ha concedido esta semana a la promotora Atitlan la licencia ambiental y de obras para la construcción de los dos edificios de espacio terciario proyectados junto al ‘Nou Mestalla’. Uno de los inmuebles albergará un hotel de 20 plantas y el otro -de 13 alturas- se dedicará a aparthotel, centro comercial, y oficinas.

La concesión de la licencia desbloquea automáticamente los 11,2 millones de euros depositados por el Valencia Club de Fútbol (VCF) en las arcas del Ayuntamiento en octubre de 2025. Con ese dinero el consistorio podrá encargar ya la ejecución de las obras del polideportivo municipal previsto también en la parcela del nuevo estadio.

El proyecto entregado por el club al Ayuntamiento -y que ya ha sido validado por la Fundación Deportiva Municipal- prevé la creación de un complejo deportivo colindante con la calle del Doctor Nicasio Benlloch. La instalación estará dividida en dos pabellones con capacidad para 176 y 139 personas, respectivamente, destinados a la práctica de disciplinas como gimnasia artística o fútbol sala.

El polideportivo también contará con una piscina climatizada que tendrá un área de playa y dos vasos: el principal, con unas dimensiones de 25 x 10 metros de para natación en calle; y otro menor, de 10 x 6 metros, enfocado a grupos pequeños monitorizados y a actividades de ‘matronatación’.

En el exterior del complejo se reserva espacio para pistas deportivas al aire libre y espacios ajardinados, así como el parque expositivo de los restos arqueológicos del antiguo Molino de la Marquesa, que tendrán acceso independiente. La rehabilitación y puesta en valor de estos restos también será costeada por el VCF con algo más de medio millón de euros.

Asimismo, en el entorno del ‘Nou Mestalla’ se creará un espacio para una ‘fan zone’ destinada al uso por parte de personas aficionadas, turistas y público en general cuando haya grandes eventos. Y en los bajos del estadio podrán habilitarse un museo del club u otros espacios museográficos, locales de reunión para las asociaciones peñas y de exfutbolistas del club, entre otras opciones.

La previsión que baraja el gobierno municipal es que el ‘Nou Mestalla‘ se inaugure en septiembre u octubre de 2027 con las obras en marcha del terciario y del polideportivo municipal, si bien esos trabajos no afectarían los accesos al estadio.