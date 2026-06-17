El Ayuntamiento concede la licencia para el terciario del Nuevo Mestalla

Mientras las obras del Nuevo Mestalla avanzan a buen ritmo y con la previsión de ser inaugurado para la temporada 2027-2028, el Ayuntamiento de Valencia ha concedido en el día de hoy la licencia para el terciario del nuevo estadio. Los terrenos fueron vendidos por el club valencianista a la empresa Atitlan a cambio de unos 30 millones de euros aproximadamente.

De la licencia se desprende que habrá una primer torre con 20 alturas que albergará un hotel con 245 habitaciones y con una capacidad de 482 plazas de alojamiento. Un segundo bloque de 13 plantas con un hotel apartamento de 650 unidades y 1300 plazas de alojamiento además de un centro comercial, oficinas y un aparcamiento de tres niveles con 606 plazas para vehículos y 1.079 plazas para bicicletas.

Para que se pudiera conceder esta licencia el Valencia CF depositó los 11,2 millones de euros para la construcción del Polideportivo de Benicalap así como 563.502 euros como garantía para la reconstrucción de la chimenea protegida y la puesta en valor de restos arqueológicos en la parcela.

La licencia también recoge que la construcción se realizará en cuatro fases sucesivas.

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