El Valencia paga al Ayuntamiento los 11,27 millones del polideportivo de Benicalap

El Valencia CF ha depositado en las arcas municipales los 11,27 millones de euros correspondientes al valor del polideportivo de Benicalap que se tiene que construir junto al Nou Mestalla. Este era un requisito indispensable para que el Valencia pudiera comercializar las parcelas de uso terciario que hay junto al nuevo estadio.

Solo una hora después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobará con los votos a favor de PP, VOX y PSPV y en contra de Compromís el uso terciario de las parcelas colindantes al Nou Mestalla, el Valencia CF ha ingreso los 11,27 millones para que se construya este nuevo polideportivo.

Venya a Atitlan

Ya en su día el Valencia CF anunció un acuerdo con Atitlan para la venta de estar parcelas por un valor aproximado de 35 millones de euros. Ahora, con la obligación cumplida, ese principio de acuerdo se puede ya materializar.

Recordemos que en esas parcelas se pueden levantar dos bloques de 20 alturas y otro de 16 en un proyecto que ya se presentó al Ayuntamiento condicionado al pago del polideportivo.