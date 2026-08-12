Comisions Obreres reclama un mercado laboral con derechos, estabilidad y salarios dignos para la juventud valenciana

Comisions Obreres ha publicado un informe con motivo del Día Mundial de la Juventud sobre la situación sociolaboral de la población joven en la Comunitat Valenciana con el que reclama un mercado laboral con derechos, estabilidad y salarios dignos.

Entre los datos que destaca la secretaria de Empleo y Juventud del sindicato, Rocío Pascual, está el aumento de 189.000 jóvenes ocupados en los últimos cinco años, la afiliación a la Seguridad Social entre menores de 35 años, que ha crecido un 34 % y la tasa de paro juvenil que se ha reducido en más de diez puntos.

Los aspectos que caracterizan al empleo de la población joven, tal y como constata el estudio de Comisions Obreres, son una menor remuneración, una mayor temporalidad y prevalencia de trabajos a tiempo parcial. A los que se suma un reto que ya no puede separarse del debate sobre el empleo, que es la vivienda.