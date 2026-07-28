La cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2008

Según la Encuesta de Población Activa del INE el paro descendió en la Comunitat Valenciana en más de 23.000 personas durante el segundo trimestre del año, lo que supone una caída del 7,1 % respecto al trimestre anterior.

De esta forma, el número de desempleados se sitúa en torno a las 300.000 personas y la tasa de paro baja hasta el 10,88 %. Además, entre abril y junio se crearon cerca de 35.000 nuevos empleos, elevando el número de ocupados hasta casi los dos millones y medio. Se trata del mejor dato de empleo para un segundo trimestre desde que existen registros y de la cifra de paro más baja en este periodo desde 2008. Rocio Pascual, secretaria de Empleo y Juventud de Comisiones Obreras PV, habla de la necesidad de apoyar los servicios públicos más allá de los momentos críticos como los que se están pasando ahora en La Vall d'Uixo.

Por tipo de contratación, el número de asalariados con contrato indefinido aumentó en casi 15.000 personas, mientras que los trabajadores con contrato temporal crecieron en algo más de 15.000. El impulso al empleo llegó principalmente del sector privado, que sumó más de 40.800 puestos de trabajo, mientras que el sector público perdió cerca de 7.000.

Con estos datos, la Comunitat Valenciana se sitúa entre las autonomías con mejor evolución del empleo y fue la comunidad donde más descendió el paro durante el segundo trimestre, seguida por Baleares y Cataluña.