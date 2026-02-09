Cierra el museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit (Valencia)

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia), localidad natal del cantante Nino Bravo, ha anunciado el cierre del museo dedicado al artista después de que la familia les haya comunicado la no renovación de los contratos de cesión de derechos.

En un bando municipal difundido el 6 de febrero y firmado por el alcalde, Juan Rafael Espí Mompó, se explica que la decisión se produce "atendiendo al burofax enviado al Ayuntamiento de Aielo de Malferit por la familia del cantante Nino Bravo en el que se indica la no renovación de los contratos de cesión de bienes, marca e imagen del artista y donde explícitamente se dice 'no cuentan cono la autorización para hacer uso de la marca e imagen del artista' se insta a 'al cierre del Museo de manera inmediata'".

El Ayuntamiento agrega que "se ve obligado al cierre y a la retirada de todas las imágenes" de uno de sus ciudadanos "más ilustres de la población e hijo predilecto, por la voluntad de la familia de rescindir los contratos unilateralmente".

Por todo ello, anuncia el cierre inmediato del Museo de Nino Bravo y la retirada de todas las imágenes del cantante. Desde el consistorio agradecen a la familia "todo este tiempo que hemos disfrutado y hemos dado a conocer a nuestro hijo predilecto" y recalcan que siempre continuarán "abiertos a continuar colaborando en la familia", por lo que invitan a los allegados del intérprete a "repensar esta decisión de manera conjunta".

Por su parte, una de las hija del artista, Eva Ferri, ha justificado la decisión de la familia en "la falta de mantenimiento y de dinamización" del centro museístico, que ha llevado, incluso, al "deterioro" de piezas --como decenas de telegramas-- y a "la pérdida de un pantalón" el artista, que, como el resto de la colección posee un valor sentimental incalculable y cuyo valor económico tampoco se ha restituido porque el seguro no se ha hecho cargo, ha relatado.

Ferri ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, "tener que salir de este modo de Aielo, la casa de Nino Bravo", pero ha subrayado que la obligación de sus familiares es preservar el legado de su padre en las mejores condiciones.

Además, ha precisado que la decisión no se ha tomado de un día para otro, como, a su parecer, ha dado a entender el gobierno municipal con el comunicado, sino que tras muchos años trabajando con el museo han ido viendo una serie de "deterioros que no se pueden tolerar".

"Nosotras no queríamos causar ningún tipo de polémica, pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Aielo, que es un consistorio pequeño, no ha sabido gestionar el museo, que tiene humedades, nunca está abierto, no ha propiciado actividades de dinamización, tal y como se acordó, y las piezas no han sido inventariadas", ha enumerado.

En marzo, la familia tiene previsto acudir a las instalaciones para recoger el material que, por el momento, volverá a su hogar. En un futuro, las hijas del mítico cantante de 'Libre' y 'Un beso y una flor' se muestran "abiertas" a que el legado de su progenitor se exhiba al público, que siempre ha mostrado una gran cariño por la figura del artista.

"Pero que se haga con los recursos necesarios para que todo esté en perfecto estado", subraya Eva Ferri, quien remarca que, aunque la ciudad de València sería "ideal", no hay en este momento ningún contacto ni oferta.

Al hilo de esta noticia, el Partido Popular de Aielo de Malferit ha achacado el cierre del museo a "la dejadez" del equipo de gobierno municipal.

"Según la información recabada, el Ayuntamiento ha incumplido los contratos con la familia del cantante en distintos aspectos: no han puesto nunca un director del museo; no han hecho actividades promocionales desde el año de Nino Bravo; no se ha invertido en el museo desde que se solucionaron las goteras, no se ha reparado el material dañado por el agua e incluso ha desaparecido un pantalón", asevera la portavoz del PP, Lucía Bataller, quien destaca que "la comunicación con la familia y el Ayuntamiento era nula, a través de abogados".

Para Bataller, "es una mala gestión de manual". "No se deberían de haber permitido que todo esto pasará. Nino Bravo es el atractivo turístico del pueblo, es la referencia que siempre nos ha enorgullecido y no entendemos cómo el Ayuntamiento ha permitido que se llegue a este punto", ha subrayado la portavoz popular, al tiempo que ha señalado al equipo de gobierno como "responsable".

Además, ha manifestado, en un comunicado, que "el pueblo, en su mayoría, está sorprendido con el cierre y por cómo ha sucedido". "El PP está en la oposición, pero va a trabajar con todas las herramientas disponibles para revertir la situación y conseguir que la memoria de nuestro hijo predilecto se honre como merece él, su familia y el pueblo de Aielo", ha concluido.

El museo de Aielo se abrió en 2006 con una selección de objetos personales y profesionales cedidos por la familia, los fans y amigos de Nino Bravo. Se trata de piezas de material audiovisual, fotográfico, sonoro y escrito relacionados con el cantante, entre ellas algunas singulares como el micrófono y los trajes utilizados por el cantante durante sus actuaciones, su libro de escolaridad, su cartilla militar o fotografías de su infancia y juventud.