CESM aplaza, por responsabilidad, la huelga convocada para los próximos días 17 y 18 de enero

El Sindicato Médico CESM ha decidido, por responsabilidad, retrasar a los días 6 de marzo, 3 de abril, y 8 de mayo la huelga convocada para la próxima semana. Además habrá concentraciones entre las 8.30 y 9.30 de la mañana en los centros hospitalarios y de Atención Primaria los días 15 y 22 de febrero y 1 de marzo. No obstante no dan por rotas las negociaciones.

Aseguran que el sistema sanitario está viviendo una situación de caos debido a la falta de medidas claras, que mejoren la falta de planificación y dejadez vivida durante años, y al incremento de las patologías respiratorias con la llegada del invierno. Según el Secretario General del CESM, Víctor Pedrera, una huelga en estos momentos puede suponer un grave daño a los pacientes e insiste es prioritaria su asistencia.

Urgencias desbordadas

Recuerda que en la actualidad los servicios de urgencias hospitalarios están desbordados no sólo por el incremento de las patologías respiratorias si no también por que atención primaria está desbordada. Por ello afirma Pedrera que la propuesta planteada este miércoles por la Consellería de Sanidad sigue siendo inaceptable e inasumible puesto que no responde a las medidas que vienen reclamando.

Entre dichas medidas pedían contar con agendas ajustadas a 26-30 pacientes diarios así como que los médicos en hospitales pequeños no se vean obligados a hacer hasta una decena de guardias presenciales al mes o una quincena localizadas.