Pradas subraya que Mazón no le respondía y Cuenca niega que tratase de frenar ningún aviso

Este lunes ha comenzado en el juzgado de Catarroja un careo entre la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa de la DANA, y quien fuera jefe de gabinete del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando ocurrió la tragedia, José Manuel Cuenca. La principal controversia son los mensajes que Cuenca envió a Pradas sobre la inconveniencia de ordenar ningún confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto y que plasmó en unos guasaps en los que decía "de confinar nada" .

Salomé Pradas ha insistido ante la jueza de Catarroja en que quiso hablar con el entonces president, Carlos Mazón, para comunicarle la posibilidad de confinar a la población el día de la dana, mientras José Manuel Cuenca, niega que tratase de frenar ningún aviso.

La exconsellera Salomé Pradas, una de las dos personas que hasta el momento constan como investigadas en el procedimiento, se ha ratificado en el acta notarial con los whatsapp de las conversaciones con Mazón y con Cuenca y ha explicado que habló con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, a las 19:43 horas, dado que no pudo contactar con Mazón a las 19:36 horas. Además, ha explicado que en ese momento se estaba valorando el confinar a la población y creyó que debía conocerlo el president, pero éste no atendía sus llamadas. Lo que comentó con Cayetano García fue elevar la consulta a la Abogacía de la Generalitat.

Así, Pradas asegura que rebatió a Cuenca el mensaje en el que este le instaba a "quitarse de la cabeza" el confinamiento porque, según señaló el exjefe de gabinete de Mazón, era responsabilidad de la Delegación del Gobierno. La exconsellera ha sostenido que respondió a Cuenca que sí que era posible el confinamiento, en virtud de la ley autonómica de emergencias. También ha subrayado que Cuenca le dijo que confinar una provincia era un barbaridad, que prefería “zonificar” ese confinamiento y ha insistido en que quería comunicar lo que sucedía al president, pero no le cogía el teléfono, y que por eso se dirigió a Cuenca, quien desde las 13:19 horas le había indicado que centralizara las comunicaciones en él, porque el president estaba "de actos" -Pradas desconocía que Mazón estuvo comiendo en un céntrico restaurante de València-.

En su turno de palabra, José Manuel Cuenca ha asegurado que él asoció el término confinamiento a la pandemia, "al presidente del Gobierno tomando la decisión y a vulneración de derechos fundamentales". Además, ha asegurado también que, como no es jurista, había que trasladar la consulta a la Abogacía de la Generalitat, sin que ello supusiese intención alguna de impulsar o frenar ningún tipo de medida.

Concentración Asociaciones de Víctimas Morales DANA

Las Asociacones de Víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 esperan que el careo arroje la "verdad" de lo que ocurrió ese día porque la necesitan, aseguran para que no se vuelvan a repetir estos hechos. "Queremos saber lo que pasó", afirman.

La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha apuntado que, tras este careo, esperan "que se sepa la verdad, porque necesitamos esa verdad para que los fallos que ocurrieron ese 29 de octubre no se vuelvan a repetir". "No podemos dejar pasar que las mentiras sean lo que se quiera imponer como un relato. No queremos relatos, queremos la verdad. Queremos saber lo que pasó para que no vuelva a pasar".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, ha afirmado que se sienten "con esperanzas" después de que la magistrada que instruye la causa haya acordado este careo que no es habitual en el ordenamiento jurídico español.

En esta línea, ha manifestado que guardan "esperanzas" de que Pradas "tenga sentido común y por una vez diga la verdad, no quiera cargar ella con todo, porque todos sabemos que Cuenca es igual de responsable que ella", ya que "aunque no tenía competencias, se las atribuyó; con lo cual, si se atribuyó competencias, es responsable".

En la concentración también ha participado Toñi García, que perdió a su hija Sara y a su marido Miguel en Benetússer el 29O. "En la puerta de un juzgado lo único que se puede esperar, y hemos esperado un año y pico, es la verdad, toda la verdad, porque solo con toda la verdad podremos llegar a una reconstrucción y a conseguir justicia", ha manifestado.

Sin embargo, ha lamentado que "llevan mintiendo casi un año y medio", hasta el punto de que se ha tenido que llegar a un careo "porque uno de los dos miente o ambos mienten y es vergonzoso que miembros del Consell o exmiembros tengan que verse en una situación así".

Para Toñi García, "las mentiras, contradicciones y las distintas circunstancias y situaciones no han hecho más que hacernos más daño: no han tenido empatía con las familiares de víctimas, no han tenido dignidad, no han sido honrados" y ha reprochado que esto "es lo mínimo que se puede esperar de un gobierno, que fueran honrados, que fueran dignos de su profesión, que admitiesen sus errores...". Sin embargo, ha reprochado que "no solo no lo han admitido sino que se han dedicado a echar la mierda a otras personas, a otras entidades, a otros organismos, todo lejos de asumir ellos su responsabilidad, al menos política, porque la judicial esperemos que la jueza, que está haciendo una labor maravillosa, llegue a su término y que, por fin, sepamos la verdad".

García ha criticado la declaración del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la jueza como testigo: "Una persona que aspira a ser presidente de España y que sabía cosas y tanto que quiere colaborar y hasta ahora no había dicho nada".