Indemnizan con 3.500 euros a un trabajador por obligarle a recuperar las horas que usó para llevar a su hija al hospital

Las conductas abusivas en el entorno laboral, por desgracia, siguen ocurriendo más de lo que uno se puede imaginar. En el caso de este trabajador, su empresa no solo le negó los permisos retribuidos legalmente previstos para atender una situación familiar urgente, sino que además le obligó a recuperar las horas no trabajadas al haber tenido que llevar a su hija al hospital. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a dicha empresa a indemnizar con 3.500 euros al trabajador.

El caso ha sido analizado en el programa No son horas de Onda Cero, en la sección jurídica presentada por el abogado laboralista Raúl Gómez, quien ha calificado la situación como "una conducta claramente abusiva" por parte de la empresa. La sentencia deja claro que los permisos retribuidos no son negociables ni opcionales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

En concreto, la normativa reconoce el derecho a ausentarse del trabajo, sin pérdida de salario, en casos de accidente, enfermedad grave u hospitalización de familiares cercanos. "El tiempo dedicado a acompañar a un hijo al hospital debe considerarse tiempo de trabajo efectivo, retribuido y no sujeto a recuperación posterior", ha subrayado Gómez.

El tribunal considera que obligar al trabajador a devolver esas horas vulnera un derecho laboral básico y justifica la indemnización impuesta a la empresa. Desde el punto de vista judicial, el fallo es también una llamada de atención a aquellas empresas que no respeten la normativa laboral vigente y revisen sus políticas de conciliación.

"El Estatuto de los Trabajadores, recuerdan los tribunales, no es un conjunto de recomendaciones, sino una norma de obligado cumplimiento", ha sentenciado el abogado.