El aviso del director de la DGT: "Al centro de la ciudad vas a ir con transporte público"

Pere Navarro lanza un aviso a los conductores para sus desplazamientos al centro de las ciudades: "No vas a ir con eléctrico, ni con diésel, ni con gasolina".

Madrid |

El director general de Tráfico, Pere Navarro.
El director general de Tráfico, Pere Navarro. | Eduardo Parra / Europa Press

En pleno debate sobre los desplazamientos a la ciudad, con un calendario fijado por las administraciones para el tipo de vehículo que puede o no entrar a las zonas establecidas de bajas emisiones, el director de la DGT ha querido lanzar un aviso a los conductores.

Pere Navarro ha asistido a los desayunos informativos de Europa Press, donde ha insistido en que el problema de movilidad existente en las ciudades es de "espacio" y ha rechazado el tema de las emisiones: "Estamos todo el día con emisiones sí, emisiones no".

Así, Navarro ha dicho a los conductores cómo deben desplazarse al centro de las ciudades. "No, mire, al centro de la ciudad vas con transporte público y, si tienes prisa, coges un taxi, un Cabify, un Uber", ha comentado, a lo que ha añadido que los vehículos no tienen cabida a la hora de acudir al centro: "Al centro de la ciudad no vas a ir ni con eléctrico, ni con diésel, ni con gasolina, no nos equivoquemos".

"Lo digo porque hay algunos que están con las emisiones, las zonas, las ventajas para ir con coche eléctrico. Que no, que no, que no vas a ir así al centro de la ciudad", ha seguido con su mensaje Pere Navarro.

Las futuras denuncias por no llevar la baliza V-16

El director de Tráfico también ha afirmado que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.

"En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Tras clausurar la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' realizada por Europa Press, Pere Navarro ha explicado que se ha dado un "tiempo cómodo" para adaptarse a la norma porque se está siguiendo "a casi 30 millones de vehículos y porque el objetivo final es salvar vidas y no poner multas". Así se ha expresado el director que ha evitado dar fechas concretas para el fin de dicho periodo.

