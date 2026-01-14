Isabel Rodríguez se revuelve contra los ataques de Sumar a la política de vivienda del Gobierno: "No me van a encontrar"

Carlos Alsina ha conversado este lunes en Más de uno con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre las nuevas propuestas del Gobierno para tratar de afrontar la crisis de acceso a la vivienda. Las medidas anunciadas se centran, principalmente, en incentivos fiscales para los propietarios que renuncien a subir el alquiler a sus inquilinos y en limitar los abusos en los contratos por habitaciones y de temporada.

Las iniciativas han provocado una oposición frontal por parte de los socios de Gobierno. Los ministros de Sumar han publicado un artículo conjunto en El País rechazando las medidas, al considerar que son insuficientes y benefician a aquellos que ya obtienen beneficio del incremento de los precios de la vivienda.

"No me van a encontrar ahí", ha asegurado, subrayando que el enfoque que ha dado su ministerio es más integral. La ministra ha identificado dos grandes problemas en el mercado del alquiler: el abuso de los contratos de temporada y de habitaciones, y la desaparición de vivienda residencial sustituida por oferta turística. En este punto, ha explicado que el Ministerio trabaja de forma conjunta con movimientos sociales y el Sindicato de Inquilinas, y ha citado A Coruña como ejemplo de ciudad donde la aplicación de la Ley de Vivienda está dando resultados.

También ha recordado que la Ley de Vivienda fue respaldada por los socios parlamentarios del Gobierno, incluidos Sumar y Podemos, y ha defendido que las medidas actuales no son novedosas, sino una continuación de ese marco legislativo para dar respuesta a quienes no la han tenido hasta ahora.

Intercambio en directo con Yolanda Díaz

Durante la propia entrevista ha tenido la oportunidad de responder a unas declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante entrevista que le estaban haciendo en paralalelo en TVE, en las que pedía respeto por parte de su socio de Gobierno. Rodríguez ha afirmado que ella se ha mostrado respetuosa en todo momento.

Sobre la posibilidad de decretar una prórroga general de los contratos de alquiler, Rodríguez ha señalado que es una medida legalmente discutida, que genera dudas jurídicas y que podría reducir la oferta de vivienda. Ha insistido en que el objetivo del Ministerio es bajar precios, mantener contratos y combatir la especulación. "Mi área de combate está en combatir la especulación", ha afirmado, defendiendo que el acceso a la vivienda es clave para que los jóvenes puedan emanciparse, vivir solos o en pareja.

Mi área de combate está en combatir la especulación

La ministra ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ninguna de sus propuestas en materia de vivienda tenga en cuenta a quienes viven de alquiler. También ha acusado al Partido Popular de bloquear la aplicación de la Ley de Vivienda en las comunidades donde gobierna "únicamente por torpedear al Gobierno".

Además, al ser preguntada por las políticas del Gobierno a lo largo de toda la legislatura, ha recordado que el primer Gobierno de Pedro Sánchez aprobó modificaciones clave de la Ley de Arrendamientos Urbanos y que la actual Ley de Vivienda, aprobada al final de la pasada legislatura, sigue siendo la base de la acción del Ejecutivo.

Fecha el fin de la Operación Campamento

En otro momento de la entrevista, Alsina le ha preguntado por el futuro urbanístico del antiguo cuartel de Campamento, donde está proyectado la construcción de un parque de viviendas. La ministra ha asegurado que las obras ya están en marcha y el proyecto de urbanización está pendiente de la aprobación del Ayuntamiento de Madrid desde febrero. Una vez autorizado, tendrá una duración estimada de 30 meses, por lo que podría finalizar entre finales de 2027 y principios de 2028. Rodríguez ha subrayado que será "la mayor promoción pública de vivienda" realizada en España.

Allí se construirá una promoción pública de vivienda asequible, 100% pública, dirigida a la clase media trabajadora, que representa —según Rodríguez— alrededor del 60 % de la población. Las rentas no superarán el 30% de los ingresos familiares, un criterio que ha contrapuesto a la propuesta del PP de fijar precios un 30% por debajo del mercado. Ha insistido en que el objetivo es claro: "Tenemos claro lo que no hay que hacer: el ladrillazo".

Tenemos claro lo que no hay que hacer: el ladrillazo

Sobre un posible acuerdo en materia de vivienda en la reunión prevista entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el próximo lunes, Rodríguez ha reconocido que puede haber ciertos puntos de encuentro, aunque ha recordado que la mayoría de las competencias en vivienda recaen en las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP. "No solo compartimos varias cuestiones, compartimos país y compartimos Gobierno territorial", ha señalado.

Respalda el modelo de financiación autonómica

En materia de financiación autonómica, ha respaldado las propuestas del Ministerio de Hacienda y ha insistido en la necesidad de reforzar el Estado del Bienestar, asegurando que este Gobierno destina "más dinero que nunca" a los servicios públicos. Ha pedido esperar a los resultados de la mesa de financiación autonómica y ha lamentado no que el Gobierno no haya recibido propuestas alternativas pese a haberlas solicitado.

Finalmente, sobre la gestión interna del PSOE en casos como el de Paco Salazar, Rodríguez ha admitido que "falló el sistema", aunque ha defendido la voluntad del partido de mejorar los mecanismos internos. "Ser los primeros en avanzar también conlleva errores", ha concluido.