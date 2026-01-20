CERMI CV reclama una Ley del Suelo que garantice los derechos humanos y la inclusión

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI) ha planteado 137 alegaciones al Anteproyecto de Ley de la Generalitat del Suelo. Un documento técnico-jurídico que consideran es una oportunidad para realizar ajustes estructurales que garanticen su conexión con el marco de derechos humanos y la normativa actual.

El comité propone reforzar la función social del urbanismo a través de seis bloques de enmiendas que actúan como garantía de inclusión. Entre ellas la accesibilidad como condición indispensable; que las sanciones urbanísticas tengan carácter finalista; o blindar las reservas de vivienda accesible. El presidente del CERMI CV, Luis Vañó, ha señalado que el urbanismo del futuro debe diseñarse para la vida y la inclusión.

Asegura que si la Generalitat incorpora sus propuestas contará con una Ley del Suelo moderna, robusta y situada en la vanguardia legislativa europea del urbanismo social.