València logra su máximo histórico de habitantes, con más de 840.000 personas censadas en la ciudad

València ha alcanzado una cifra récord de 840.792 habitantes de acuerdo con la última cifra oficial validada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al 1 de enero de 2025. La ciudad gana casi 15.000 habitantes en un año y se mantiene como la tercera más poblada de España -tras Madrid (3.506.730) y Barcelona (1.731.649)- y por delante de Zaragoza (693.091), Sevilla (689.423) y Málaga (599.063).

València es, además, la segunda ciudad que más ha crecido, con un incremento de población de un 1,8% con respecto a 2024. Por delante está Madrid, con un crecimiento de un 2,6%, y le sigue Barcelona, que ha registrado un aumento de un 1,7%.

Más mujeres que hombres

Según la Oficina de Estadística del Ayuntamiento, en València residen 442.750 mujeres y 401.674 hombres. Por grupos de edad, el más numeroso lo conforman quienes tienen entre 45 y 49 años y la edad media es de 44,8 años.