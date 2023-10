Catalá: "El Valencia CF nunca ha formado parte de la negociación del pacto de gobierno"

LEER MÁS El Ayuntamiento comunica su decisión al Valencia sobre el convenio del nuevo Mestalla

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha querido desvincular la decisión tomada sobre el convenio del nuevo Mestalla adelantada por Onda Cero Valencia y confirmada más tarde por un comunicado, con el pacto de gobierno al que ha llegado con VOX y su portavoz Juanma Badenas.

Asegura Catalá que "el Valencia CF nunca ha formado parte de la negociación del pacto de gobierno aunque es verdad que hemos compartido criterios (con VOX) Nosotros tomamos la decisión sobre el Valencia la semana pasada cuando hace un par de semanas tuvimos una conversación con una de las entidades financieras para verificar la situación del club. Después de esa reunión tomamos la decisión. Ya habíamos valorado con el concejal de Urbanismo que prosperaran las licencias y nos verificó que así podía ser".

Explica la Alcaldesa que "el martes pasado cuando nos sentamos con VOX para cerrar el acuerdo le trasladé a su portavoz que el Ayuntamiento había tomado esta decisión y me dijo que le agradaba y coincidíamos en esta cuestión".

"Desde el gobierno hemos estado un tiempo analizando la situación para tomar esta decisión. La hemos tomado pensando siempre en la ciudad y en el beneficio de la afición que también merece el respeto. Yo saqué el tema en la reunión del martes y nunca antes habíamos hablado del Valencia. El Valencia no ha formado parte de la negociación", añade la Alcaldesa.

Juanma Badenas la califica de "buena decisión"

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, y ya segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Juanma Badenas calificaba de buena decisión la tomada por el gobierno municipal en torno al convenio del nuevo Mestalla. "Me parece una buena decisión. La Alcaldesa me la comunicó al final, una vez ya producida la negociación, porque no es un tema que forme parte de ningún acuerdo político sino que es una cuestión más que atañe a la ciudad de Valencia. Me produjo alegría ver que se haya producido un acercamiento y estemos todos de acuerdo en que al señor Lim no se le puede dar ninguna ventaja hasta que este dispuesto a cumplir con su obligación que es finalizar el estadio", afirmaba Badenas

Sobre si el concejal de Grandes Proyectos debería o no abandonar la negociación del convenio por un supuesto conflicto de intereses aseguraba que "conozco al señor Marí Olano muchos años y tengo muy buena relación con él y es una cuestión que tiene que decidir él mismo".