El cañón peatonal entre las estaciones de Xàtiva y Alicante favorecerá la movilidad de 6´5 millones de usuarios

Esta mañana se ha procedido a la apertura del nuevo cañón peatonal que permite unir las estaciones de Metrovalencia de Xàtiva y Alacant en un trayecto de aproximadamente tres minutos andando.

Amparo Sánchez

València |

En el nuevo cañón peatonal favorecerá la movilidad de los usuarios de MetroValencia.
| Ajuntament València

El nuevo cañón peatonal supone una conexión más fluida y rápida para aquellos usuarios que realizan transbordo entre las Líneas 3,5 y 9 del metro. Presente en esta apertura ha estado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. La ejecución de este proyecto ha supuesto una inversión de 24 millones de y ha tenido apoyo de fondos europeos.

Pérez Llorca ha destacado que la apertura de este paso amplía la oferta de servicio de Metrovalencia al conectar de manera mucho más cómoda y rápida a los vecinos de València y de los municipios del área metropolitana, así como a los miles de turistas que nos visitan. El concejal de movilidad Jesús Carbonell ha reiterado que este cañon peatonal permite a los usuarios de metro valencia ganar en conectividad.

Un paso que ha recordado está pensado para el futuro puesto que permite dar da un paso más para conectar el sur de la ciudad con el centro y posteriormente con el norte a través de la L10.

