Contra el Cáncer Valencia atendió en 2025 a 6.313 personas para ayudarles a sobrellevar su enfermedad o la de sus familiares

Contra el Cáncer Valencia atendió el pasado año a 6313 personas entre familiares y pacientes con cáncer lo que ha supuesto un incremento del 36 por ciento con respecto a 2024. El objetivo de la entidad es que nadie afronte el cáncer en soledad y para ello se adaptan a las necesidades del paciente escuchando también a sus familiares.

La asociación centra sus esfuerzos en torno a tres grandes ejes: apoyo y acompañamiento, investigación y prevención. El perfil mayoritario de atención es: mujer de entre 46 y 65 años y en tratamiento activo. Según el presidente de la entidad Tomás Trénor se trata de ofrecer herramientas para afrontar la enfermedad.

El 70% ha destacado mejoras en su situación psicológica, gracias a la ayuda recibida. El apoyo profesional se completa con los voluntarios, que ya son más de 2.150, y que se dedican a acompañar a los enfermos con cáncer.

Cuestación anual

Contra el Cáncer Valencia realizará este jueves su cuestación anual en la ciudad de Valencia con la instalación de más de cien mesas en las que colaborarán, informando a los ciudadanos, más de 1000 voluntarios. Bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’, la campaña pone el foco en el valor de como un pequeño gesto puede ayudar a numerosas personas.

Según el presidente de la entidad Tomás Trénor gracias a todo lo recaudado podrán seguir impulsando los distintos programas de investigación así como mejorar la atención de los pacientes y sus familias. Anima a todos los valencianos a participar para seguir sumando esfuerzos e impulsando el apoyo, el acompañamiento, la prevención y la investigación frente al cáncer.