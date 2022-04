Bordalás: "Tenemos que saber nuestras limitaciones, el nivel del Valencia"

El Valencia volvió a decepcionar en su visita a Vallecas. Mamardashvili fue el mejor del partido y salvó a su equipo de una derrota seguro. Y todo pese a que los valencianistas se adelantaron con el gol de Carlos Soler. Al acabar el encuentro el entrenador volvía a insistir en el discurso del 'no hay para más'.

José Bordalás afirmaba que "soy feliz porque creo que estamos haciendo un gran trabajo aunque a veces desde fuera no se ve. Se vive con la historia del Valencia, pero tienes limitaciones a nivel económico y estamos en un momento de transición. A todos nos gustaría pelear por la Champions…" y añadía "tenemos que saber nuestras limitaciones, el nivel actual del Valencia. Estoy dejándome la salud con el Valencia. El equipo sale a ganar los partidos pero nos faltan cosas y es evidente".

La lesión de Gabriel Paulista

El entrenador también cargaba con la culpa de la lesión de Paulista que podría perderse la final de Copa del Rey ante el Betis "los entrenadores tomamos decisiones a veces que desde fuera no se entienden. La semana pasada jugamos con tres centrales por proteger a Thierry y Paulista. Hoy me he equivocado yo al jugar con cuatro atrás porque ha sido un partido muy exigido y se nos ha lesionado Paulista. Muchas veces desde fuera se habla de la propuesta, que si de tres centrales. Hoy me he equivocado yo".