El Ayuntamiento de València da a Telefónica un año más y otros 200 mil euros para acabar de montar la oficina municipal de ciberseguridad

El Ayuntamiento de València ha otorgado a Telefónica un año más de plazo para crear la oficina municipal de ciberseguridad que le encargó montar en 2023. La empresa tenía tres años de plazo -hasta junio de este año- para tener lista esta oficina, aunque el contrato establecía la posibilidad de otorgarle dos prórrogas de un año de duración cada una.

Según ha sabido Onda Cero, en su última reunión la Junta de Gobierno Local acordó echar mano de la primera de esas prórrogas -hasta el 12 de junio de 2027- porque la oficina aún no está lista. Eso supone, además, que el Ayuntamiento abonará a Telefónica otros 200.000 euros, al margen de los 600.000 que ya ha cobrado por estos primeros tres años de trabajos.

La oficina prevista tiene como objetivo blindar los sistemas informáticos del Ayuntamiento frente a posibles ciberataques. Funcionará como un servicio externo de asistencia para proteger al consistorio de posibles brechas en sus sistemas de control internos y evitar así fugas de datos sensibles que puedan resultar comprometidos. Desde la oficina se supervisará y orientará a todos los servicios y concejalías municipales.

Plan Director de Ciberseguridad

La creación de esta oficina estaba prevista en el Plan Director de Ciberseguridad (PDC) aprobado durante el mandato pasado por el anterior ejecutivo municipal de Compromís y PSPV-PSOE. El PDC constaba de 26 medidas que debían implementarse durante un periodo de tres años, con una inversión mínima prevista de 2,3 millones de euros.