El Ayuntamiento saca a información publica la renovación del polideportivo de Marxalenes

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este miércoles el anuncio del Ayuntamiento de València que saca a información pública el anteproyecto para la renovación del Complejo Deportivo Cultural (CDC) de Marxalenes. El documento quedará expuesto al público durante un mes en el tablón de edictos electrónico municipal y podrá consultarse en el Servicio de Deportes.

Mientras tanto, el gobierno local seguirá trabajando en el pliego de condiciones del concurso para la explotación del recinto. El contrato de gestión de esta instalación lleva caducado desde 2018.

El anteproyecto incluye los costes y las obras que deberá asumir el futuro gestor del polideportivo. El plan de viabilidad elaborado por el Ayuntamiento valora en 5,2 millones de euros la inversión inicial necesaria para solucionar las deficiencias que presenta la instalación, como explicaba la concejala Paula Llobet cuando hace unos días la Junta de Gobierno Local dio su visto bueno al documento:

A cambio de realizar esa inversión, la futura concesionaria explotará el CDC de Marxalenes durante un período mínimo de 25 años. El anteproyecto contempla la renovación de espacios y equipamientos para adaptar la instalación a las necesidades actuales de las personas usuarias.

El documento establece las prestaciones, las actividades, el personal mínimo y el régimen tarifario de referencia para garantizar un servicio de calidad. Entre las mejoras previstas figuran la modernización de la oferta deportiva, el refuerzo de los espacios destinados a la actividad física y la mejora de las condiciones de uso de la instalación.

El polideportivo se encuentra en un extremo del parque de Marxalenes. Fue inagurado en 2003 y cuenta, entre otros equipamientos, con una piscina cubierta de 25 metros, tres salas para musculación, spinning y actividad física, campo de fútbol de hierba artificial, tres pistas de pádel techadas y tres canchas de tenis.