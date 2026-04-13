El Ayuntamiento retoma la demolición integral del polideportivo en ruinas de El Saler

El Ayuntamiento de València se va a poner manos a la obra para eliminar los últimos restos que quedan del polideportivo municipal de El Saler y restaurar el hábitat natural que había antes en esos terrenos. Según ha podido saber Onda Cero, el consistorio ha licitado por 50.000 euros el contrato para redactar este proyecto de regeneración.

Entre 2013 y 2017 fueron demolidas gran parte de las instalaciones del polideportivo, pero no todas. El Ayuntamiento actuará ahora en la parte de los terrenos que son de su competencia, donde existe una zona de aparcamiento, dos pistas para coches teledirigidos y la campa ubicada en el antiguo campo de hockey. El resto del ámbito depende del Estado porque está dentro del dominio público marítimo terrestre.

El objetivo de esta actuación es reconstruirlos hábitats naturales que resultaron destruidos por la construcción del polideportivo en 1983. Además, el Ayuntamiento aprovechará para ampliar la superficie de la reserva de enebros marinos del ‘tancat de la Creu’, que está situada justo al lado. En la primera línea de playa ya se recuperó recientemente el cordón dunar original.

Embarcadero de la ‘Mata del Fang’

También en el ámbito del Parque Natural de l’Albufera, el Ayuntamiento ha licitado la ejecución de las obras de reforma del embarcadero municipal de la ‘Mata del Fang’. Los trabajos están presupuestos en 140.000 euros y tendrán un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

Este embarcadero se utiliza como punto de amarre y mantenimiento de las embarcaciones que el Servicio de Devesa-Albufera utiliza en las tareas de vigilancia y conservación del lago. El verano pasado el Ayuntamiento concluyó la remodelación del embarcadero municipal de El Palmar, y hace unos años también rehabilitó el de la ‘Gola del Puchol’.