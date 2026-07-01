El Ayuntamiento licita la remodelación de la histórica área de juegos infantiles de la Glorieta

El Ayuntamiento de València va a darle un lavado de cara a la zona de juegos infantiles que muchos de los vecinos de València de más edad utilizaron cuando eran niños, entre otras cosas porque era prácticamente la única que existía, junto a la de los Viveros. El consistorio ha licitado por importe de 54.000 euros el contrato de obra de mejora del jardín y los juegos infantiles de la Glorieta. Las empresas interesadas en hacerse con el contrato de obras tienen hasta el próximo 14 de julio para presentar sus ofertas.

La actuación persigue unificar y reordenar las zonas de juegos actuales, incorporando nuevos elementos que aumentarán la accesibilidad y la inclusividad para sus usuarios. Además, pretende mejorar la seguridad general de la zona, alejando las zonas de juego de los ficus monumentales del jardín con el fin de evitar que la caída de alguna rama alcance a alguna persona. La remodelación propuesta también persigue asegurar la supervivencia del ficus protegido del cercano Jardín del Parterre, sobre el que precisamente el Ayuntamiento está interviniendo desde hace unos días.

Juegos históricos “protegidos”

El proyecto no tocará los actuales juegos de hormigón de la Glorieta debido a su “interés especial como conjunto de juegos históricos”. No obstante, se sustituirá el pavimento por uno adaptado a las exigencias actuales en materia de seguridad.

En cuando al resto de juegos, dos de ellos se reutilizarán y se incorporarán, entre otros, un columpio inclusivo con cesta, asiento estándar y asiendo de bebé. La nueva área de juegos se rediseñará ofreciendo una superficie más orgánica y adaptada a la geometría del jardín de la Glorieta.