El Ayuntamiento adjudica la transformación de la Alquería del Tenis en un centro cívico para el barrio de Peñarroja

El Ayuntamiento de València ha adjudicado las obras para convertir la Alquería del Tenis en un centro cívico que dará servicio al barrio de Peñarroja. La decisión la adoptado este viernes la Junta de Gobierno Local. Los trabajos costarán 1,2 millones de euros y se prolongarán durante un año, a contar desde la formalización del contrato.

Esta alquería es un edificio protegido situado en la calle Asturias y en su día fue la sede social del Club de Tenis Sporting, situado justo al lado. El futuro centro cívico contará con tres alturas y distintas estancias para reuniones y actividades vecinales, además de sala de estudio o biblioteca. El portavoz del gobierno local, el concejal del PP Juan Carlos Caballero, explica que un barrio “en expansión” como Peñarroja necesita contar con un recurso público como éste:

La alquería tiene también un patio exterior vallado, donde se creará un huerto urbano gestionado por los vecinos en torno a un gran ejemplar de ficus que preside ese espacio. En la planta primera está prevista la creación de una sala polivalente, así como otra en la segunda. Estas dos salas polivalentes se diferencian en sus usos. Mientras la primera se destinará principalmente a salón social o de juegos o actividades físicas o incluso para la realización de talleres, reuniones de asociaciones o como despacho para el trabajador social; la segunda se utilizará para conferencias, seminarios, formaciones, sala de estudio o biblioteca, además de despachos. Además, el edificio contará con una zona de actividad, cubierta y descubierta, para su uso indistinto según las condiciones meteorológicas y las distintas épocas del año.

La intervención tendrá en cuenta que la Alquería del Tenis, según el Inventario de Edificios, Conjuntos y Elementos de Interés Arquitectónico del Municipio de València, es un bien singular protegido por el Ayuntamiento por su valor arquitectónico y tipológico. La vivienda y las parcelas colindantes, que actualmente conforman la manzana, pertenecían a un único propietario, la familia Vidal y data de 1950, aunque se considera muy anterior.