Aviso amarillo también este viernes por temperaturas de hasta 38 grados en Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este jueves y el viernes en la provincia de Valencia, donde las temperaturas máximas pueden alcanzar entre los 36 y los 38 grados.

Este jueves se había activado inicialmente el aviso en el interior norte de Valencia, entre las 13.00 y las 21.00 horas, por máximas que pueden alcanzar los 36 grados, aunque se ha extendido a toda la provincia.

El viernes habrá aviso amarillo en toda la provincia de Valencia entre las 13.00 y las 21.00 horas, con temperaturas que pueden subir hasta los 38 grados en el interior, y hasta los 36 en la parte interior del litoral.