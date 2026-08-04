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Aviso amarillo este miércoles por lluvia,tormenta y granizo en interior norte de Castellón

Este martes también hay alerta en la zona y por altas temperaturas en la provincia de Valencia y litoral sur de Alicante

EFE

València |

Aviso amarillo este miércoles por lluvia,tormenta y granizo en interior norte de Castellón
Aviso amarillo este miércoles por lluvia,tormenta y granizo en interior norte de Castellón | EFE / Biel Aliño

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este miércoles el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior norte de Castellón por precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Esta tarde de martes también hay avisos amarillo en el interior norte de Castellón por la misma previsión: precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Además, a partir del mediodía de este martes, aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados en el litoral sur de Alicante y el interior sur de Valencia, de 37 grados en el interior norte de Valencia y de 36 grados en el litoral de Valencia.

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