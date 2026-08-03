Aviso amarillo este martes por tormentas y granizo en el interior norte de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este martes el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior norte de Castellón por precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Además habrá aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados en el litoral sur de Alicante y el interior sur de Valencia, de 37 grados en el interior norte de Valencia y de 36 grados en el litoral de Valencia.

Para la tarde de este lunes hay aviso amarillo en el litoral sur de Alicante por temperaturas máximas de 36 grados, aunque localmente se pueden alcanzar los 40 grados, especialmente a la zona de Orihuela.