TIEMPO

Aviso amarillo en Alicante y el litoral sur de Valencia por lluvias

Podrían dejar 30 l/m2 en una hora, según las previsiones de la Aemet

EFE

València |

En la imagen, varios turistas se protegen de la lluvia mientras pasean por la plaza del Ayuntamiento de València.
En la imagen, varios turistas se protegen de la lluvia mientras pasean por la plaza del Ayuntamiento de València. | EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este martes el aviso nivel amarillo (peligro bajo) en la provincia de Alicante y en el litoral sur de Valencia por precipitaciones que podrían acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En el litoral sur de Alicante, el aviso estará activo entre las 8:00 hora de este martes y las 00:00 horas del miércoles por chubascos que podrían acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora e ir acompañados de tormentas.

En el interior de la provincia de Alicante se esperan acumulados de 20 l/m2 en una hora desde las 15:00 horas de este martes a las 00:000 del miércoles.

Asimismo, en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia los acumulados podrían ser de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas desde las 20:00 horas de este martes a las 00:00 hora del miércoles, aunque el aviso continuará al día siguiente, según Aemet.

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