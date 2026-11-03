Aviso amarillo en Alicante y el litoral sur de Valencia por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este martes el aviso nivel amarillo (peligro bajo) en la provincia de Alicante y en el litoral sur de Valencia por precipitaciones que podrían acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En el litoral sur de Alicante, el aviso estará activo entre las 8:00 hora de este martes y las 00:00 horas del miércoles por chubascos que podrían acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora e ir acompañados de tormentas.

En el interior de la provincia de Alicante se esperan acumulados de 20 l/m2 en una hora desde las 15:00 horas de este martes a las 00:000 del miércoles.

Asimismo, en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia los acumulados podrían ser de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas desde las 20:00 horas de este martes a las 00:00 hora del miércoles, aunque el aviso continuará al día siguiente, según Aemet.