Catalá desbloquea la rehabilitación del edificio modernista del ‘Punt de Gantxo’

La rehabilitación de la ‘Casa del Punt de Ganxo', uno de los edificios más destacados de Ciutat Vella, está más cerca después de que el Ayuntamiento de València haya licitado la redacción del proyecto de intervención. En 2022 el anterior gobierno municipal de Compromís y PSPV-PSOE anunció su intención de llevar a cabo esta actuación con un presupuesto de 3,6 millones de euros financiada en gran parte con fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea, en el marco de la línea para la rehabilitación de edificios públicos.

Pero es ahora cuando el PP y Vox van a destinar la primera partida económica para hacer realidad la actuación: 266.000 euros para encargar la redacción del proyecto de rehabilitación. La empresa adjudicataria tendrá un plazo de 16 meses para entregar el documento.

Edificio modernista

La 'Casa del Punt de Ganxo” se encuentra en el número 4 de la plaza de l’Almoina, en el barrio de La Seu. Fue construida en 1906 de acuerdo con el estilo modernista diseñado por el arquitecto valenciano Manuel Peris Ferrando. En principio se concibió como edificio de viviendas, pero desde que el ayuntamiento se hizo con la propiedad en 1985 está ocupada por diversos servicios municipales.

Con planta baja y cuatro alturas, el inmueble se levantó sobre la antigua Capilla de San Valero, edificada en 1719 donde se creía que fue encarcelado el obispo antes de ser desterrado de València. Su nombre responde a la decoración escultórica de las fachadas, con esgrafiados de tradición barroca con motivos florales en blanco sobre fondo azul y grana.

La subvención europea obtenida para la rehabilitación obliga a mantener el uso público actual del edificio durante, al menos, veinte años más. Entre otras intervenciones se contemplará la eliminación de particiones para conseguir espacios diáfanos, la redistribución del acceso y espacio de recepción y la recuperación o sustitución de las carpinterías de la fachada.

La rehabilitación también incluye la mejora térmica de todo el edificio, la optimización de la eficiencia energética, la instalación de un nuevo ascensor, la sustitución de toda la iluminación, la creación de una cubierta ajardinada, la mejora general de la accesibilidad, la renovación de las instalaciones y la habilitación de la cuarta planta y el ático, que permanecen vacíos.