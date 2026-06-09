"Avalancha" de importaciones de calabaza de terceros países, según La Unió Llauradora

La Unió Llauradora ha denunciado que la entrada "masiva" de calabaza vieja procedente de terceros países, principalmente Sudáfrica, Senegal, Argentina y Perú, está "lastrando gravemente" el inicio de la campaña de la calabaza cacahuete temprana en la Comunitat Valenciana.

El secretario general de la organización agraria, Carles Peris, ha asegurado que esto amenaza con provocar "un hundimiento de los precios en origen durante las próximas semanas".

"Mientras que a los productores se les está pagando por parte de las empresas comercializadoras una media de 0,40-0,50 euros/kg, en los lineales de los supermercados e hipermercados se vende de media a más de 3 euros/kg y en el caso de la troceada a más de 4,5 €/kg, e incluso muchas de esas calabazas son importadas. Entre una calabaza en campo y otra vendida en supermercados e hipermercados se va más de un 500%", ha señalado.

La Unió advierte que tanto comercios como industrias transformadoras y empresas dedicadas al pelado de calabaza "están retrasando sus compras porque disponen de abundante producto importado a precios muy reducidos".

Ante esta situación, la entidad reclama a las administraciones una "mayor vigilancia" de las importaciones agrarias procedentes de terceros países y exige que se refuercen los controles "para garantizar el cumplimiento de las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y medioambientales que deben afrontar los agricultores europeos".