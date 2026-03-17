AVA-ASAJA pide ayudas directas para compensar el aumento del precio de carburantes y fertilizantes

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) exige al Gobierno, de cara al Consejo de Ministros extraordinario del próximo viernes, el establecimiento de medidas fiscales y ayudas directas a los agricultores y ganaderos para compensar la escalada de los costes de producción, especialmente del gasóleo agrícola y de los fertilizantes, dentro del plan de respuesta integral ante la guerra en Oriente Medio.

Esta reivindicación fue trasladada este pasado lunes por Asaja a nivel estatal al ministro de Agricultura, Luis Planas, durante una reunión con las organizaciones agrarias y cooperativas con motivo del conflicto. Según estimaciones de la asociación, los sobrecostes económicos que está asumiendo el sector agrario ascienden a cuatro millones de euros cada semana en la Comunitat Valenciana.

"Los agricultores y ganaderos tenemos mucho que perder en el actual clima de tensión, con el foco en el estrecho de Ormuz. Las guerras son el enemigo número uno para nuestros productos agrarios, especialmente aquellos perecederos como las frutas y hortalizas. Esta vez, al situarse en una zona del planeta donde se concentra la producción y comercialización de numerosas materias primas, dispara aún más los precios de los fertilizantes, insecticidas, combustibles y otros insumos debido a las distorsiones comerciales que acaban afectando a nuestros bolsillos", manifiesta el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.

Además, defiende a través de un comunicado que "va siendo hora de que Bruselas rectifique sus políticas agrarias y de que el Gobierno español, sabiendo que indirectamente también pagamos los platos rotos, tome medidas de apoyo al sector agrario. Todo esto debe acabar cuanto antes, de lo contrario supondrá una factura muy cara para el campo".

Según apuntó el presidente de Asaja, Pedro Barato, tras la reunión, los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, ya están sufriendo una subida de entre 150 y 280 euros por tonelada. Y en el caso del combustible, si un tractor grande de 200 caballos consumía unos 450-500 litros de gasóleo y eso costaba, a grosso modo, en torno a 400-500 euros, hoy vale 850-900 euros "y subiendo". Por ello, el dirigente agrario señaló que "igual que el Gobierno interviene en el salario mínimo interprofesional, puede intervenir en los costes de producción para que los agricultores y ganaderos puedan vivir dignamente".

Una vez terminada la cumbre agraria, en la que el ministro Planas compartió con el sector la gravedad de la situación y posibles medidas para mitigar el impacto de la guerra en el ámbito agropecuario, Asaja destacó sus propuestas: garantizar la distribución tanto de gasóleo como de fertilizantes para el sector agrario; frenar las prácticas especulativas por parte de algunas petroleras e industrias de fertilizantes, que han incrementado en más de un 50% los precios en destino; aprobar ayudas directas con relación al gasto que cada productor haya tenido sobre factura, tanto en gasóleo como en fertilizantes, y ayudas en la declaración de la renta, medidas fiscales o desgravaciones tanto de los fertilizantes como del gasoil.