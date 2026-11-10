La Audiencia rechaza reabrir la investigación del incendio del edificio de Campanar

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión del juez instructor de no reabrir la investigación del incendio del edificio de Campanar, en el que murieron 10 personas en febrero de 2024.

Se desestiman así los recursos presentados por las familias de algunas de las víctimas y la comunidad de propietarios, que reclamaban nuevas diligencias a partir de un informe pericial sobre la seguridad contra incendios.

Los magistrados consideran que ese dictamen no aporta pruebas nuevas, sino una interpretación técnica diferente de materiales que ya figuraban en la causa. Por ello, entienden que no hay motivos para reabrir una investigación.

La Audiencia recuerda que tanto el juzgado instructor como la propia Audiencia ya concluyeron que no existían indicios racionales de responsabilidad penal y que las diligencias practicadas eran suficientes para acordar el sobreseimiento provisional.