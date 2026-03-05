La Audiencia ordena investigar el ofrecimiento de agentes medioambientales durante la dana

La Audiencia de Valencia ha estimado un recurso del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en la causa de la dana, y ha ordenado a la jueza de Catarroja que investigue la "trazabilidad" del ofrecimiento, por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, de agentes medioambientales a Emergencias el día de la dana.

En un auto hecho público este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los magistrados de la Sección Segunda han corregido a la jueza instructora y le han ordenado que oficie una petición a la dirección de tecnologías de la Generalitat para que informe sobre el desarrollo de aquella comunicación que emitió la Conselleria de Medio Ambiente.

Los seis magistrados que integran actualmente esa sección de la Audiencia comparten así el criterio del Ministerio Fiscal sobre este mismo recurso. "Parece evidente en aras al derecho de defensa de Emilio Argüeso el interés en intentar acreditar este último de forma objetiva e indubitada si durante el 29 de octubre de 2024 se le notificó personalmente el ofrecimiento de los agentes medioambientales efectuado desde la Dirección General de Medio Natural y Animal", señala el auto.

Se considera "útil y pertinente", por tanto, la citada diligencia, de modo que se estima el recurso y se deja sin efecto el auto apelado, "ordenando la práctica del oficio en los términos interesados por la parte apelante".

La exposición razonada de Carlos Mazón al Pleno de la Sala de lo Civil y Penal

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha acordado llevar al Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del órgano la resolución sobre la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Baeza ha adoptado esta decisión en una providencia notificada este jueves a las partes, en aplicación del artículo 6.1 de las normas de reparto de la propia Sala del alto tribunal valenciano, que él también preside, "atendiendo a la naturaleza del asunto", dada su "relevancia", ha informado el TSJCV en un comunicado.

De esta manera, serán los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal los que participarán en la deliberación y el fallo. Así, además de los ya designados previamente -el propio presidente, Pía Calderón (ponente) y José Francisco Ceres- se suman al proceso de decisión los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV registró el pasado martes la exposición razonada por la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

Lo hizo mediante una diligencia de ordenación suscrita por su letrado de la Administración de Justicia que designaba inicialmente, por los antecedentes que constan en la propia Sala, los integrantes del tribunal encargado de resolver y daba dos días de plazo a la Fiscalía y las demás partes personadas en el procedimiento para formular alegaciones.

Con la decisión de levar el asunto al Pleno de la Sala adoptada este jueves por el presidente del TSJCV, pasan de tres a cinco los magistrados que integrarán ese tribunal.