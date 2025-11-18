Aprobado provisionalmente el presupuesto del Ayuntamiento de València 2026 con el sí de PP y Vox y el no de Compromís y PSPV

El Ayuntamiento de València ha aprobado provisionalmente este martes, en el pleno ordinario de noviembre, el presupuesto general del consistorio y el presupuesto consolidado de esta administración local --en el que se incluyen las entidades y organismos públicos dependientes de ella-- con los votos a favor del equipo de gobierno que forman PP y Vox y el rechazo de los dos grupos de la oposición: Compromís y PSPV-PSOE.

Las cuentas del consistorio de la capital valenciana para 2026 han llegado al pleno tras haber sido aprobadas por el ejecutivo municipal en la Junta de Gobierno Local del 7 de noviembre y en la Comisión de Hacienda posterior y de haber sido presentadas después ante el Consejo Social de la ciudad. En esta sesión plenaria se ha acordado también, con el mismo sentido del voto y ligada al presupuesto, la plantilla de personal para el próximo ejercicio.

El equipo de gobierno municipal, presidido por la alcaldesa María José Catalá (PP), ha asegurado que en las cuentas del consistorio para 2026 "se mantiene, por tercer año consecutivo, la mayor rebaja fiscal de la historia" del Ayuntamiento y el "ahorro" que supondrá para los valencianos. Según el portavoz municipal Juan Carlos Caballero es un presupuesto histórico y con prioridades importantes como es la atención a las personas vulnerables.

Igualmente, ha apuntado que se equilibra la deuda, que se reduce un 67,03% y ha indicado que es un presupuesto "orientado a la reconstrucción económica y social de las pedanías afectadas por la dana" del pasado año, así como "a mantener el pulso económico, social, cultural y de seguridad de la ciudad" y a "avanzar en la València del presente y del futuro". El ejecutivo ha expuesto también que estas cuentas se centran en tres ejes de actuación: la construcción de vivienda pública, la seguridad y la limpieza de la ciudad.

Durante el debate de las cuentas municipales para 2026, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha señalado que este no es un presupuesto sino "una hoja que solamente recoge plazos de pago" de "cosas que ya se habían empezado". Cree que el presupuesto no tiene nada de lo que presumir.