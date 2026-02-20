El Ampa del IES Alameda de Utiel reclama celeridad en la instalación de barracones y que liciten la reconstrucción del centro

El Ampa del IES Alameda de Utiel lamenta el retraso que se está produciendo en la licitación del proyecto del nuevo centro educativo así como en la instalación de las nuevas aulas prefabricadas. Recuerdan que la licitación estaba previsto que se publicara durante la primera quincena de noviembre. Sin embargo, tres meses después, siguen sin saber los motivos de que no se haya publicado y sin tener un calendario actualizado.

Desde la DANA los 400 alumnos del centro, que quedó inhabilitado, están reubicados en varios centros y espacios del municipio. Inma Muñoz, miembro del AMPA, reitera que está situación provoca que no tengan una educación de calidad a pesar de los esfuerzos de los docentes.

Ya se ha instalado algún barracón pero el objetivo es que instalen una veintena de barracones de cara al próximo curso aunque por plazos temen que la instalación se demore. Hasta el momento no han podido reunirse con los responsables de Infraestructuras de la Consellería a pesar de haberles instado a esa posibilidad. Desde la Consellería confían en poder abrir el plazo de licitación en el mes de marzo.