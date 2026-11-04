Alicante acogerá en mayo la 'IAGTO European Convention', un congreso mundial de golf con mil asistentes

La Comunidad Valenciana será en 2027 sede del 'IAGTO European Convention', un Congreso Internacional de Turoperadores de Golf.

Una cita que tendrá lugar en Alicante y que congregará cerca de un millar de profesionales internacionales vinculados a este segmento turístico. El anuncio se ha realizado en Londres, coincidiendo con la celebración de la feria World Travel Market.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la celebración de este primer Congreso Internacional de Turoperadores de Golf en Alicante como una apuesta por un producto turístico que permite atraer visitantes durante todo el año y contribuir a la actividad económica más allá de los meses de verano.

El 'president' ha mantenido un encuentro con la prensa británica y creadores de contenido especializados en el sector turístico en el que se han presentado las novedades turísticas de la Comunitat Valenciana ante el mercado británico. El Reino Unido es el principal mercado turístico internacional de la Comunitat, ya que al año citado territorio recibe más de tres millones de turistas provenientes de este país que disfrutan de una estancia media de siete días con un gasto diario de unos 157 euros por persona.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana, Salvador Lucas, también en declaraciones a los medios, ha detallado que la 'IAGTO European Convention 2027' prevé un impacto de hasta 30 millones de euros en la Comunitat. Para Lucas, esta cita es una "siembra" para que el turismo de golf aumente en la Comunitat Valenciana: "Que crezca y tenga todavía muchísimo más desarrollo a futuro. Cuando se hace un evento de estos, lo que se viene es a promocionar a futuro. Es un evento en el que las empresas contactan con turoperadores y empiezan a promocionar y realmente los frutos empiezan a darse en el año siguiente y en los años siguientes".

Salvador Lucas ha comentado, además, que en 2024 la Comunitat Valenciana albergó a 323.000 jugadores de golf. Y ha destacado que este territorio ha acogido "congresos parecidos, pero no de este tamaño y de esta importancia". "Para nosotros es una oportunidad magnífica", ha apostillado.

La Generalitat dispone en la World Travel Market, que se celebra hasta el 5 de noviembre, de un estand de 397,5 metros cuadrados, con representación de las siete marcas turísticas de la Comunitat Valenciana, que son Costa Blanca, Alicante, Visit Elche, Visit Benidorm, Valencia Turisme, Visit València y Castellón. El espacio cuenta con 29 coexpositores, entre municipios, asociaciones y empresas turísticas de las tres provincias.

El congreso prevé generar un impacto económico de 30 millones de euros. Una cifra que se suma a los mil millones de euros que genera esta actividad en el año en la Comunidad Valenciana y que, según los datos de 2024, crea alrededor de 10.000 puestos de trabajo.