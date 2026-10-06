Abre el plazo de solicitud de las ayudas del Ayuntamiento para material escolar

Este miércoles comenzará a correr el plazo de 20 días naturales para solicitar las ayudas del Ayuntamiento de València destinadas a la compra de material escolar, después de que el anuncio de la convocatoria haya salido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las instancias podrán presentarse hasta el próximo 26 de octubre.

La Delegación de Educación ha destinado 400.000 euros a la convocatoria de este curso 2026/2027, dirigidas al alumnado del segundo ciclo de educación infantil de colegios de titularidad pública, municipal, concertada y privada.

La dotación podrá incrementarse en hasta 130.000 euros, según acordó la Junta de Gobierno Local en su reunión del pasado 25 de septiembre. El importe de cada subvención podrá alcanzar un máximo de 120 euros por alumno o alumna, siempre en función del gasto efectivamente justificado.

Para optar a ellas, con carácter general, tanto el menor como sus progenitores o representantes legales deberán estar empadronados en el municipio de València desde el momento de la solicitud y hasta que termine el curso escolar. Asimismo, el alumnado deberá estar matriculado en segundo ciclo de educación infantil en un centro educativo de la ciudad, aunque la convocatoria contempla determinadas excepciones justificadas para centros situados fuera del término municipal.

Criterios sociales en la valoración

La concesión tendrá en cuenta la renta anual familiar y otros criterios sociales, que suman puntos en el baremo. Entre ellos se encuentran la existencia de personas con discapacidad igual o superior al 33 % o en situación de dependencia, las familias numerosas, acogedoras o monoparentales, los partos múltiples, las situaciones de desempleo dentro de la unidad familiar y los casos acreditados de violencia de género.

Al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, las ayudas se concederán por orden de puntuación hasta agotar el crédito disponible. Serán compatibles con otras destinadas a la misma finalidad, siempre que el conjunto de las cantidades recibidas no supere el coste total del material adquirido.

Las ayudas se destinarán principalmente a la compra de material escolar e informático no inventariable, necesario para el desarrollo de los estudios y conforme a las indicaciones del centro educativo y lo establecido en la convocatoria. Las solicitudes pueden presentarse de forma presencial en los registros municipales o a través de la sede electrónica, mediante el modelo normalizado disponible en la web municipal de Educación:https://educacio-valencia.es/es/material-escolar.