El Léleman Conqueridor afronta este miércoles 25 de noviembre la séptima jornada de la Superliga con su visita al Servigroup Playas de Benidorm. Los valencianos llegan al encuentro reforzados después de conseguir una importante victoria por 3-1 (25-23 / 22-25 / 25-16 / 26-24) ante el Grupo Herce Soria, uno de los rivales directos en la lucha por las primeras posiciones de la clasificación.

El conjunto de Paulo Renan Bertassoni firmó una de sus actuaciones más completas de la temporada, especialmente en un tercer set donde Gustavo Romaní marcó diferencias desde el saque y Jonás Ponzio asumió el protagonismo ofensivo. La victoria, permitió al Conqueridor sumar su tercer triunfo del curso y mantener su pleno de victorias en Nou Moles.

Sin embargo, el reto para la plantilla ahora es conseguir la primera victoria lejos de Valencia después de tres desplazamientos donde solo ha podido traerse un punto. Tras las derrotas contra CV Melilla, CV Guaguas y Unicaja Costa de Almería, la cuarta oportunidad de ganar a domicilio llega en el derbi autonómico.

El enfrentamiento ante el Servigroup Playas de Benidorm tendrá un componente especial, ya que ambos equipos se conocen bien después de medirse en dos ocasiones durante la pretemporada. El Conqueridor conquistó la Copa Comunitat Valenciana el pasado 27 de septiembre tras imponerse a los alicantinos por 3-2 en una emocionante final disputada en Nou Moles, con un quinto set que terminó 25-23.

Apenas doce días después, ambos conjuntos volvieron a encontrarse en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm con motivo del 9 d'Octubre, en el último amistoso de la pretemporada, que terminó cerrándose con tablas tras el 2-2. Ahora, con puntos en juego y la competición ya avanzada, el Conqueridor buscará prolongar las buenas sensaciones del pasado sábado y dar un paso adelante en sus desplazamientos ante un rival correoso.

Los alicantinos vienen de caer por 3-0 ante Cisneros La Laguna (25-23/25-23/25-23) fuera de casa pero ya le han demostrado al Conqueridor que pueden ponérselo muy difícil. Los de Matías Guidolín también quieren el derbi autonómico y están a tan solo dos puntos de diferencia en la clasificación general. Actuaciones sobresalientes en este arranque como la victoria ante Conectabalear CV Manacor argumentan el potencial del partido que se vivirá en esta primera jornada intersemanal de la temporada.