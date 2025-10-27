La ilusión y la solidaridad protagonizan el torneo ‘Tornem!’ en el aniversario de la dana

El torneo de fútbol 8 ‘Tornem!’, organizado por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y la Agencia EFE y que se celebra este domingo en el estadio Vicente Moreno de Massanassa, arrancó con las gradas repletas y con un ambiente de celebración marcado por la recuperación tras la dana del 29 de octubre del pasado año.

El torneo, que supone la culminación del regreso del fútbol a la zona cero de la DANA, reunió a más de ciento sesenta niños y niñas y cuenta con la presencia de las selecciones valencianas sub-12, tanto masculina como femenina, con futbolistas llegados de diferentes municipios afectados por la dana.

Clubes como el Balompié Alfafar, el E1 Paiporta, el Atlético Sedaví o el Unió Benetússer Favara son algunos de los que están representados por los jóvenes futbolistas durante el torneo.

Además, también participan los equipos de categoría alevín tanto masculina como femenina del Valencia CF, el Levante UD, el Villarreal CF, el Elche CF y el CD Castellón.

El evento cuenta con la presencia del presidente de la FFCV, Salvador Gomar; el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; el alcalde de Massanassa, Francisco Comes; el presidente del consejo de administración del Elche, Joaquín Buitrago; y el exfutbolista y representante del Valencia CF, Miguel Tendillo, entre otros.