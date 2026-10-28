Del esperable trámite para el Valencia, a la alegría de su historia para el Tavernes

El Valencia afrontará este miércoles el partido de la primera ronda de la Copa del Rey que espera que sea un mero trámite que le sirva para coger autoestima para su complicada situación en Liga, todo lo contrario que su rival, el Tavernes de la Valldigna, que jugará el partido más ilusionante de su historia en Mestalla, donde jugará como local pese a estar en el estadio de su rival.

Al no estar habilitado el campo municipal de Tavernes de la Valldigna para albergar un partido de estas características ante un rival de Primera, el club de la comarca de La Safor llegó a un acuerdo con el club valencianista para disputar el partido en Mestalla, hasta donde se desplazarán los familiares, socios y aficionados del club vallero en autobuses gratuitos puestos por el club.

Mestalla presentará una buena entrada. Aunque no estará lleno hasta la bandera, buena parte de las gradas del estadio valencianista estarán llenas después de que el club haya ido abriendo más sectores tras agotarse las entradas en tribuna, anfiteatro y los sectores del 1 al 10, cuyas entradas tienen un precio de 22, 15 y 10 euros.

Entre el ambiente festivo, el mexicano Javier Aguirre apostará por las rotaciones. 'El Vasco' dará descanso a muchos de sus jugadores titulares con la mirada puesta en el partido del domingo ante el Elche en el Martínez Valero, aunque sin perder el respeto ni la ambición en la competición.

“Saldremos al campo con el mejor equipo posible, con la mayor seriedad posible y tratar de hacer un buen partido, que nos sirva de cara al domingo”, aseguró en rueda de prensa el técnico, que contará con las novedades de José Copete y Dimitri Foulquier y tendrá las bajas de Sadiq Umar David Otorbi, recientemente lesionado, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

Para el equipo de Tavernes de la Valldigna será el partido más importante de su historia. El día del sorteo fueron muchos los futbolistas que confesaron ser valencianistas y que para ellos es un sueño hecho realidad poder jugar en Mestalla.

La UE Tavernes, perteneciente a la Lliga Comunitat FFCV, llega esta primera ronda de la Copa tras vencer a la UD Maracena en la ronda previa y con un nuevo míster, Edu Palomares ‘Tomaca’, tras la destitución de Carlos Sapiña.

Palomares puso fin a su etapa en el club el pasado mes de junio, después de tres temporadas al frente del equipo, en las que dejó su huella con la conquista de La Nostra Copa frente al CD Onda, que le dio la posibilidad de luchar por la clasificación a la Copa del Rey en la ronda previa, en la que ya dirigió al equipo Sapiña.

Con el regreso de 'Tomaca' al banquillo, los valleros lograron la segunda victoria de la temporada para el Tavernes al imponerse al Independiente Alicante por 2-3 y han abandonado la última posición para afrontar con todavía más moral el histórico partido ante el equipo blanquinegro.

Alineaciones probables:

Tavernes: Javier Pelegrí, Pepe Peris, Artur Hayrapetyan, Jordi Meló, Joan Brines; Edu Alberola, Toni Santandreu, Sergio Bono, Marc Talens; Joan Talens, y Javi Llario.

Valencia: Van Oevelen; Arnau Martínez, Diakhaby, Córdoba, Jesús Vázquez; Raba, Dieng, Mayol, Ugrinic, Sato; Elliott y Hugo Duro.

Árbitro: Juan Martínez Munuera.

Estadio: Mestalla.