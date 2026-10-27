Pitchwise considera que con la inversión adecuada el Valencia tiene la oportunidad de competir de manera habitual en competiciones europeas

El cambio accionarial en el Valencia anunciado la pasada semana (y que tendrá que ratificarse en una próxima Junta de Accionistas), supone un salto importante hacia el futuro para el club.

Onda Cero Valencia ha podido hablar con fuentes de Pitchwise, y tienen claro que la apuesta es a largo plazo y además consideran que el Valencia CF tiene la oportunidad de competir de manera habitual en competiciones europeas con la inversión adecuada.

El fondo americano llevaba tiempo buscando una posibilidad de inversión en un club europeo que cumpliera cuatro requisitos específicos: una liga nacional potente, un estadio moderno propiedad del club, una trayectoria consolidada en la formación de talento y una marca global con una gran afición y margen para crecer comercialmente, por lo que entienden que el Valencia es un de los pocos clubs que reúnen esas características.

Esta operación, tal y como declaró Javier Solís en la previa del partido del Valencia el pasado fin de semana, la han llevado directamente Ann Rodriguez, Corey Woolfolk y Kiat Lim y ponen encima de la mesa un único objetivo: el Valencia y su futuro.

Ann y Corey han visitado la ciudad varias veces durante el proceso de negociación y su desembarco oficial deberá de producirse mediante aprobación en la Junta de Accionistas.

Braulio y Aguirre seguirán

La llegada de Aguirre y Braulio con el respaldo de Kiat cuenta además con el visto bueno de Pitchwise, que ahora fija su mirada en reforzar la plantilla para dar uns alto de calidad.

Aún a sabiendas de que el mercado de enero siempre es complicado, ahora no es sensato anunciar cuánto dinero hay disponible para gastar, ni si ese gasto se hará en la segunda ventana de traspaso de esta temporada o de cara a la siguiente en el nuevo estadio.

Habrá fondos disponibles en enero, pero los 100 millones de euros de inversión directa en el club, también se destinarán a inversiones en infraestructuras deportivas, como la ciudad deportiva.

Una vez que la operación haya sido aprobada y se haya completado, esperan pasar tiempo en Valencia de forma habitual y reunirse con diferentes representantes de la ciudad.