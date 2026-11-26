El próximo 1 de diciembre, Más de Uno Valencia emite un programa especial desde el Hospital Vithas Valencia Turia para hacer balance de un año de crecimiento, calidad y excelencia asistencial. A través de sus protagonistas, conoceremos los principales avances logrados en 2026 y uno de sus hitos más relevantes: la obtención simultánea de tres certificaciones de calidad que reconocen el trabajo de mejora continua y el compromiso con la seguridad del paciente. El 1 de diciembre, en Onda Cero Valencia.