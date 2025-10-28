Cines MN4 ofrece cine gratuito el 29 de octubre para los afectados por la DANA

El acceso permanecerá cerrado al resto de público, garantizando así que esta acción solidaria se destine únicamente a quienes más lo merecen.

Condiciones de acceso

•Entrega de entradas:

Las entradas se podrán recoger únicamente en las taquillas de Cines MN4, situadas en la planta 2ª del Centro Comercial y de Ocio MN4, el mismo 29 de octubre, en horario de 13:30 a 22:40h.

No estarán disponibles en venta online ni en quioscos automáticos.

•Orden y aforo:

El acceso a las taquillas se realizará por orden de llegada y se cerrará una vez completado el aforo de todas las sesiones programadas para el día.

•Requisitos:

Se entregará una entrada por persona (o una por cada miembro del núcleo familiar), presentando DNI o certificado de empadronamiento que acredite la residencia en alguna de las zonas afectadas por la DANA.

•Sesiones disponibles:

Solo se podrán adquirir entradas para las sesiones más próximas al horario de recogida.

Un gesto de recuerdo y solidaridad

El 29 de octubre de 2024, Cines MN4 se convirtió en refugio improvisado para más de 300 personas que buscaban protección ante el temporal. Hoy, un año después, el mismo espacio que entonces ofreció cobijo, vuelve a abrir sus puertas con el deseo de devolver un poco de alegría y calma a quienes atravesaron aquellos difíciles momentos.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración y compromiso de las distribuidoras cinematográficas, que se han volcado para hacer realidad este homenaje. Su apoyo ha permitido ofrecer una jornada de cine gratuita para que las familias puedan disfrutar de un día de desconexión, ilusión y emoción compartida.

“Queremos que este día sea una celebración de la vida, de la fuerza de la comunidad y del poder del cine como espacio de encuentro y emoción compartida”, señalan desde la dirección de Cines MN4.

Esta acción forma parte del compromiso social del complejo cinematográfico con su entorno más cercano, reafirmando su papel como punto de encuentro, apoyo y solidaridad con las familias valencianas