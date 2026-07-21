Verano, abandono y segundas oportunidades para los perros

El verano vuelve a ser la época más crítica para el abandono de perros, según protectoras como la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas (SVPAP). Ante esta situación, el espacio reclama una mayor concienciación, una tendencia responsable y un mayor cumplimiento de la legislación para frenar un problema que se repite cada año.

Adoptar es un compromiso

Este martes en Más de Uno Valencia, Bea de los Ángeles, responsable de la organización, explica que muchos de los perros abandonados terminan en carreteras, descampados o incluso atados en la vía pública. La profesional defiende que las protectoras no solo rescatan a los animales, sino que se encargan de proporcionarles atención veterinaria y la oportunidad de encontrar un nuevo hogar.

Desde la SVPAP insisten en que la adopción debe ser una decisión meditada y recuerdan que un perro necesita tiempo, cuidados y un compromiso para toda la vida.