Del transporte público a la movilidad inteligente: Valencia afronta el reto de moverse de forma más sostenible

La movilidad sostenible ha sido uno de los grandes protagonistas de la programación de Onda Cero Valencia durante la Semana Europea de la Movilidad, una cita que este año se celebra bajo el lema “Movilidad para todas las personas” y que culmina este 22 de septiembre con el Día Mundial Sin Coches.

Unas jornadas durante las cuales se han abordado los retos de la movilidad desde dos perspectivas: la mejora del transporte público y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas vinculadas a la movilidad eléctrica e inteligente.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

En el ámbito del transporte público, desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), empresa pública que gestiona los servicios de transporte de Metrovalencia y el TRAM d’Alacant y de Castelló, afrontan el periodo 2026-2030 con un nuevo plan estratégico, cuyas principales líneas de actuación son, entre otras, acabar con los problemas que llevan tiempo afectando al servicio, como las averías y los retrasos, así como mejorar las frecuencias de paso.

Alfonso Novo, gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, afirma acerca de la importancia del transporte público que los datos describen una tendencia de uso "completamente ascendente". Novo asegura que en total durante este 2026, FGV ha facilitado el desplazamiento de más de 61 millones de usuarios, lo que supone un incremento de un 11 % respecto al mismo periodo del pasado año 2025.

Servicios gratuitos

Una Semana Europea de la Movilidad que ha tenido además una aplicación práctica en la Comunitat. Este 22 de septiembre, con motivo del Día Mundial Sin Coches, el transporte público ha sido gratuito durante toda la jornada en algunos de los servicios de FGV, como Metrovalencia y los servicios de tranvía, una medida con la que se pretende fomentar el uso de alternativas al automóvil, según explica el gerente en Más de Uno Valencia.

Instituto Tecnológico de la Energía

Pero la transformación de la movilidad no pasa únicamente por utilizar más el transporte público. La electrificación del transporte abre la puerta a un nuevo modelo en el que vehículos, puntos de recarga, energías renovables y red eléctrica estén conectados. Sobre este reto, desde el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), centro público referente en el desarrollo de soluciones para la movilidad inteligente, insisten en que el siguiente paso no consiste simplemente en sustituir un coche de combustión por uno eléctrico, sino en integrar todos los elementos que intervienen en el sistema.

La interoperabilidad entre vehículos y cargadores, la gestión inteligente de la energía, la conectividad, el análisis de datos y la integración de las energías renovables son algunos de los ámbitos en los que trabaja el centro tecnológico, tal y como explica en Más de Uno Valencia Caterina Tormo, responsable de la Línea de Movilidad Sostenible de ITE.

Estaciones de recarga, la clave de la transformación

Tormo explica que una de las claves está precisamente en la evolución de las estaciones de recarga. "Frente a los primeros sistemas, concebidos únicamente para suministrar electricidad a un vehículo, las nuevas infraestructuras son capaces de comunicarse con el usuario, con las plataformas de gestión, con el propio vehículo y, progresivamente, con la red eléctrica", asegura la experta en relación con tecnologías como la recarga bidireccional, que permiten además plantear un escenario en el que el vehículo eléctrico pueda almacenar energía y devolverla posteriormente a una vivienda, un edificio o a la propia red.

Proyecto MUSoL

Otro de los grandes retos está en convertir las ciudades en espacios capaces de anticipar sus necesidades de movilidad y energía. En este ámbito, el proyecto MUSoL ha permitido desarrollar herramientas como una calculadora de V2G para acercar la recarga bidireccional a los ciudadanos, soluciones para facilitar la comunicación entre cargadores y plataformas de gestión, predictores de demanda y generación renovable y sistemas capaces de detectar anomalías en las infraestructuras energéticas, informan desde el centro.