De la materia prima a la máquina de Pilates: así se fabrica en Valencia

El Pilates reformer se ha convertido en una de las disciplinas deportivas con mayor presencia en los últimos años. La máquina, formada por una estructura de muelles, poleas y una plataforma móvil, permite trabajar la fuerza y la movilidad y también se utiliza en procesos de recuperación de lesiones.

Detrás de cada máquina hay un proceso que comienza mucho antes de su montaje. Diseñar y fabricar una desde cero implica definir sus características, seleccionar los materiales adecuados y cuidar cada detalle para garantizar que pueda soportar un uso constante y numerosos movimientos.

En IVEM Pilates, este trabajo combina fabricación industrial y trabajo artesanal. La elección de los materiales resulta especialmente importante, ya que influye tanto en la resistencia y durabilidad de la máquina como en su acabado final.

La empresa ha apostado por desarrollar y producir sus máquinas en Valencia, una decisión vinculada a las posibilidades que ofrece el entorno para fabricar y desarrollar el proyecto. Al mismo tiempo, el crecimiento del Pilates ha abierto nuevas oportunidades para un sector que continúa ganando popularidad.

Con la mirada puesta en el futuro, IVEM Pilates busca seguir creciendo y llevar sus máquinas más allá del mercado local, acompañando la expansión de una disciplina que cada vez cuenta con más practicantes.