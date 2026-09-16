Tradición valenciana a la leña: así es Linaje, el noveno restaurante de Los Gómez

Hay restaurantes que nacen de una idea de negocio y otros que nacen de una historia. Linaje, Casa Paco Gómez, pertenece a la segunda categoría. El nuevo restaurante de Grupo Los Gómez, ubicado en la calle Convento Santa Clara, 13, en pleno centro de Valencia, es también un homenaje a Paco Gómez, el padre de José y Marcos, a quien la familia atribuye buena parte de su pasión por la gastronomía.

Con este nuevo establecimiento, el grupo alcanza ya los nueve restaurantes y cinco marcas. Un proyecto que mira a la tradición valenciana, pero que incorpora una propuesta más contemporánea y una de sus señas de identidad: arroces cocinados sobre leña y una amplia oferta de carnes y pescados a la brasa.

La fachada exterior de Linaje, en la calle Convento Santa Clara de Valencia | Linaje

De la paella valenciana a la picaña con tuétano

La carta tiene en los arroces uno de sus grandes protagonistas. Junto a la clásica paella valenciana, aparecen propuestas como la paella de carabineros y torrezno, la de bogavante azul, el arroz del senyoret con rodaballo o una de las creaciones más llamativas de la casa: la paella de picaña madurada y tuétano.

La brasa completa la propuesta con pescados como lubina o rodaballo y carnes como picanha, entrecôte, solomillo Rossini o carré de cordero. También hay cortes para compartir, como el Chateaubriand, el T-bone o el chuletón cowboy de vaca madurada.

La cocina incorpora además cada vez más producto procedente de la propia huerta de Los Gómez en La Pobla de Farnals, reforzando el vínculo con el territorio y la despensa mediterránea.

Corte de carne madurada a la brasa servido sobre piedra caliente | Linaje

La paella de picaña madurada y tuétano es una de las más destacadas de Linaje | Linaje

Tres plantas para comer, celebrar y disfrutar en familia

Linaje ocupa un amplio espacio de tres plantas con capacidad para 178 comensales por servicio. En la planta baja, una larga barra da paso a una cocina abierta desde la que se puede observar parte del trabajo de los arroces, la brasa y la preparación de carnes e ibéricos.

Uno de los reservados ubicados en la planta sótano del restaurante | Linaje

La primera planta ofrece un ambiente más tranquilo y una zona de coctelería, mientras que el sótano alberga dos reservados para celebraciones y comidas de grupo.

Pero uno de los elementos diferenciales está también pensado para los más pequeños: Linaje cuenta con una sala infantil con piscina de bolas, zona de pintura y televisión, además de baño adaptado. Los fines de semana, monitoras se encargan de atender a los niños.

El restaurante ofrece cocina ininterrumpida de lunes a domingo, de 11:30 a 24:00 horas, y cuenta también con un menú del día de lunes a viernes por 27,90 euros.