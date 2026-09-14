Nancy Grace Roman, el nuevo gran observatorio de la NASA en el espacio

Este lunes la sección "Pasaporte al Universo" de Más de Uno Valencia analiza el reciente lanzamiento de la NASA de su Nancy Grace Roman, un nuevo telescopio espacial que permitirá observar el universo con una amplitud hasta ahora inédita. Tal y como explica, Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), con un espejo de 2,4 metros y una cámara de unos 300 megapíxeles, el aparato podrá captar de una sola vez una zona del cielo unas cien veces mayor que la que puede observar el telescopio Hubble, manteniendo una nitidez similar.

La misión de Nancy Grace Roman

La misión del telescopio será cartografiar grandes extensiones del universo y estudiar fenómenos como la formación de galaxias, las estrellas y los planetas. También será clave para investigar dos de los grandes misterios del cosmos: la materia oscura y la energía oscura. Roman estudiará cómo se expande y acelera el universo y analizará cómo la materia oscura, aunque no puede observarse directamente, deforma la luz de galaxias lejanas. Además, buscará miles de exoplanetas mediante la técnica de la microlente gravitatoria, incluidos planetas pequeños, mundos alejados de sus estrellas e incluso planetas que vagan por el espacio sin una estrella.

¿Dónde está?

El Nancy Grace Roman viaja ahora hacia el punto de Lagrange L2, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el mismo entorno en el que opera el telescopio James Webb. El viaje durará aproximadamente tres meses y, después, comenzará la fase de despliegue y calibración. Un instrumento pionero que homenajea a la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en la NASA y considerada una de las principales impulsoras del telescopio Hubble: Nancy Grace Roman.