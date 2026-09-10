Más de uno Valencia desde Affidea Clínica Atenea L’Eliana

Affidea Clínica Atenea L'Eliana ha sido este 10 de septiembre el escenario de una nueva edición especial de Más de uno Valencia, que ha trasladadado sus micrófonos hasta la clínica para conocer de primera mano su ampliación y sus nuevos servicios sanitarios.

Más de Uno Valencia emite el 10 de septiembre desde Affidea Clínica Atenea L’Eliana para conocer sus nuevas instalaciones y servicios | Onda Cero

Durante el programa se han descubierto los nuevos espacios destinados a fisioterapia y rehabilitación, así como la incorporación de un nuevo servicio de resonancia magnética, que amplía la oferta asistencial del centro y facilita el acceso a más servicios sanitarios a los vecinos de L’Eliana y de la comarca del Camp de Túria.

Más de Uno Valencia emite el 10 de septiembre desde Affidea Clínica Atenea L’Eliana para conocer sus nuevas instalaciones y servicios | Onda Cero

El equipo de Onda Cero Valencia ha conocido también cómo ha evolucionado la clínica y cuáles son las principales novedades de esta nueva etapa, acercando a los oyentes la realidad de un centro sanitario de referencia en la comarca.

Más de Uno Valencia emite el 10 de septiembre desde Affidea Clínica Atenea L’Eliana para conocer sus nuevas instalaciones y servicios | Onda Cero

Hoy 10 de septiembre, Más de uno Valencia se emite desde Affidea Clínica Atenea L’Eliana, en Onda Cero Valencia.