Teodora, la "novia" de Timoteo que traslada al Canyamelar su versión gastronómica más marinera

Este miércoles arrancan las recomendaciones gastronómicas de Más de Uno Valencia y lo hacemos viajando hasta uno de los barrios que más está cambiando el mapa gastronómico de la ciudad: el Canyamelar. Allí acaba de abrir sus puertas Teodora, el nuevo proyecto de los responsables de Timoteo, en Arrancapins. Dos de sus socios, Pablo Coperias y Fernando Rico, nos explican en el programa qué se puede encontrar en esta nueva casa, que apuesta por recuperar el espíritu de los bares de siempre con una mirada actual.

El espacio de Teodora. | Onda Cero Valencia

Teodora, la "novia" de Timoteo

Teodora nace de la mano de Fernando Rico, David Sánchez, Pablo Coperias y Chimo Rodrigo después del éxito de Timoteo. Pero el objetivo, explican sus responsables, no es hacer una réplica de su restaurante hermano, sino construir una identidad propia adaptada al barrio que ahora les acoge. El Canyamelar, con una personalidad muy marcada y una creciente oferta gastronómica, supone para el equipo un nuevo reto.

La carta

La filosofía se entiende también a través de la carta: recetas reconocibles, producto y cocina valenciana reinterpretada sin perder su esencia. Algunos de los clásicos de Timoteo mantienen su espacio, como la ensaladilla con picadillo de encurtidos, las croquetas de jamón y cecina o las patatas bravas, elegidas durante dos años consecutivos como las mejores de València en el Bravas Fest. Pero Teodora incorpora propuestas propias y guiños al barrio, como la titaina con huevo frito y dados de atún, además de platos marineros como el pulpo sobre sobrasada de boniato, el bacalao con tártara o el tiradito de atún con crema de cilantro y chile.

Tiradito de atún con crema de cilantro y chile. | Onda Cero Valencia

La propuesta funciona durante prácticamente todo el día. Teodora abre desde las 09:30 hasta la medianoche y también apuesta por una de las tradiciones gastronómicas más valencianas: el esmorzaret. La carta incluye molletes y bocadillos como el de carrillera con yema a baja temperatura, solomillo con foie, tinga de pollo o el clásico Almussafes. Entre semana, además, se puede disfrutar de un menú de esmorzaret por 10 euros, con bocadillo, bebida y café.