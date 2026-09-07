Un telescopio de 30 metros podría mirar al Universo desde La Palma

"Pasaporte al Universo" arranca la temporada con una buena noticia para la astronomía: España podría convertirse en la casa de uno de los telescopios más grandes y potentes del mundo. El Thirty Meter Telescope (TMT) es un proyecto internacional, liderado por la Universidad de Arizona, cuyo espejo principal tendrá 30 metros de diámetro.

Tal y como explica este lunes en Más de Uno Valencia, Paco Colomer, astrofísico, socio de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA) y presidente de la asociación “Quart és Ciència” de Quart de Poblet, inicialmente estaba previsto instalarlo en Hawái, pero las dificultades surgidas con la comunidad local llevaron a buscar una alternativa, y La Palma se ha presentado como candidata para acogerlo.

Observatorio del Roque de los Muchachos

El emplazamiento propuesto es el Observatorio del Roque de los Muchachos, donde ya funciona el Gran Telescopio de Canarias, con un espejo de 10,4 metros. El Gobierno español ha respaldado la candidatura con una financiación de alrededor de 1.000 millones de euros, con apoyo del ICO y del Banco Europeo de Inversiones. Ahora los responsables del proyecto deberán decidir si el gigante de 30 metros acaba mirando al Universo desde La Palma.

Otros grandes telescopios

El TMT formaría además una pareja excepcional con el Extremely Large Telescope (ELT), de 39 metros, que se construye en Chile con participación española. Mientras el ELT observará desde el hemisferio sur, el TMT permitiría estudiar el cielo desde el norte. Dos gigantes para ampliar nuestra capacidad de explorar el Universo y descubrir qué hay más allá de lo que hoy podemos ver.